Quân nhân Nga 'khoe' vali quà Việt mang về từ A80: Cà phê, cao sao vàng và...gấu bông

Ngày 6/9, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của người thân Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich, Khối trưởng khối quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga tham gia diễu binh trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.

Trong bài đăng, cô chia sẻ loạt hình ảnh về những món quà đặc sản và kỷ vật từ Việt Nam như cao sao vàng, cà phê, bánh kẹo, gấu bông và nhiều món lưu niệm khác. Cùng với đó là những lời bày tỏ sự bất ngờ và xúc động trước tình cảm nồng nhiệt mà người dân Việt Nam dành cho các quân nhân Nga trong thời gian lưu lại Hà Nội.