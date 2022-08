Quản lý Charlie Puth mỉa mai BTS và màn hợp tác với Snoop Dogg

Fan Charlie Puth phàn nàn sau khi Bad Decisions lọt top 10 Billboard Hot 100 ngay trong tuần đầu

Ty Stiklorius đã nhìn thấy lời phàn nàn này và trong khi trấn an người hâm mộ, cô còn tiện thể "dìm hàng" luôn Bad Decisions:

"(Vào top 10) không quan trọng, quan trọng là bài hát thể hiện ra sao trên đường dài. Và tin tôi đi, chiến thuật của chúng tôi tốt hơn nhiều, chúng tôi đang làm việc và sẽ đưa Left and Right trở thành một trong những bài hát tốt nhất năm. Đây là tuần thứ 14 Left and Right nằm trong top 40 rồi, bài hát vẫn liên tục thăng hạng và phát triển. Left and Right không dồn hết lượt sales vào tuần đầu để rồi tuần kế đó rớt hạng thê thảm."