Quặn lòng clip Phi Nhung nói trước về sự ra đi của mình

Ngoài ra, cố ca sĩ còn nói thêm "mặc màu đen nha" và dặn dò lại một lần nữa "không ai được khóc nha". Những câu nói này của Phi Nhung khiến ai ai cũng nghẹn ngào, xúc động.

Clip Phi Nhung dặn dò về sự ra đi của mình khiến người hâm mộ nghẹn ngào.