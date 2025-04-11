Quân khu 5 sẵn sàng xe thiết giáp, ca nô cứu dân trong bão Kalmaegi

Ngày 4-11, Đại tá Võ Văn Bá, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đến kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn đã kiểm tra các khu vực trọng điểm ven biển như thôn Châu Me, phường Sa Huỳnh; thôn An Chuẩn, xã Long Phụng; Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Đức Phổ; Đại đội Công binh, Đại đội Trinh sát cơ giới- Phòng Tham mưu.