Quan hệ Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc và 'vũ điệu tango' do Washington 'biên đạo'

Cả Seoul và Tokyo đều là những đồng minh châu Á quan trọng của Washington ở cả phạm vi khu vực và quốc tế. Nhìn từ quan điểm chiến lược “trục và nan hoa” lấy Mỹ làm trung tâm đã tồn tại nhiều thập kỷ, hai đồng minh Đông Bắc Á đóng vai trò là những “nan hoa” có quan hệ gắn bó chặt chẽ. Trong thời đại đòi hỏi sự liên kết về an ninh và cạnh tranh địa chính trị gay gắt, vai trò của Hàn Quốc và Nhật Bản ngày càng trở nên quan trọng, là hai trụ cột chính cho hòa bình và an ninh của khu vực.

Tuyên bố đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ ngay trước thềm chuyến công du Đông Bắc Á của Ngoại trưởng Tony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hồi tháng 3 vừa qua đã nhấn mạnh điều đó, đồng thời, chuyến thăm cũng mở ra hàng loạt cuộc gặp ba bên cho tới thời gian gần đây.

Quan trọng hơn, tuyên bố đã chỉ ra bản chất và vai trò của mối quan hệ ba bên: “mối quan hệ chặt chẽ và hiệu quả giữa ba nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh và lợi ích chung thông qua các hoạt động bảo vệ tự do, dân chủ, nhân quyền, chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy hòa bình, an ninh và pháp quyền của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên quy mô toàn cầu”.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là mối quan hệ đang rạn nứt giữa Seoul và Tokyo. Mối quan hệ giữa hai đồng minh của Washington đang ở trạng thái tồi tệ nhất kể từ sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1965, do liên quan đến các vấn đề lịch sử và hành động “ăn miếng trả miếng” lẫn nhau.

Khó khăn trong việc hàn gắn mối quan hệ hiện tại giữa Seoul và Tokyo là điều không thể phủ nhận, nhưng không phải là thách thức không thể vượt qua vì thực tế là hai nước đã từng làm được như vậy vào các năm 1965, 1998 và 2015.

Sự ra mắt của nội các mới dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio có thể tạo ra động lực mới, khởi đầu cho sự hợp tác giữa hai đồng minh châu Á của Mỹ. Chắc chắn, "vũ điệu tango" ba bên dưới sự biên đạo của Mỹ đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.