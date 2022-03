Quan hệ giữa Nguyễn Đại Dương và nữ đại gia trong vụ 43ha 'đất vàng'

Nguyễn Đại Dương từng nổi danh một thời với địa vị ông chủ vũ trường NewCentury ở Hà Nội.



Tháng 6/1988, Nguyễn Đại Dương bị bắt về tội Buôn bán hàng cấm. Liên quan đến vụ vũ trường New Century, tháng 8/2007, Dương bị khởi tố về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.



Ngày 29/12/2009, TAND TP Hà Nội xử phúc thẩm Nguyễn Đại Dương và đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho người này.



Quay lại bản kết luận điều tra bổ sung, CQĐT cho rằng, tháng 8/12/2016, ông Nguyễn Văn Minh - đại diện Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43ha cho công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng, dù thời điểm đó, Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo phải bàn giao về Công ty Impco.



Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Dương có kết luận định giá tài sản, xác định giá trị quyền sử dụng khu đất 43 ha tại thời điểm tháng 12/2016 là hơn 552 tỷ đồng.



Thời điểm khởi tố vụ án (tháng 12/2019), kết luận giám định tài sản xác định khu đất 43 ha có giá hơn 1.335 tỷ đồng.



Theo kết luận điều tra bổ sung, việc chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú trái với phê duyệt của tỉnh ủy, trái các quy định của pháp luật và việc chuyển nhượng nốt 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc khiến Nhà nước mất toàn bộ quyền sở hữu tại khu đất trên.



Hành vi của ông Nguyễn Văn Mình cùng con rể Nguyễn Đại Dương và đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 201 tỷ đồng.



Chủ mưu đàm phán bán "đất vàng"



Theo lời khai của Nguyễn Đại Dương, khoảng tháng 6/2010, anh ta được bố vợ cho biết, Tổng Công ty 3/2 có các khu đất tại TP mới Bình Dương, đầu tư khả quan và cần có người hợp tác đầu tư.



Trên cơ sở đó, Dương đã giới thiệu lại với Nguyễn Quốc Hùng (TGĐ Công ty CP Bất động sản Âu Lạc) và đưa ông Hùng đến gặp, trao đổi cụ thể với bố vợ.

Bị can Nguyễn Đại Dương. Ảnh: Dân việt

Nguyễn Đại Dương cũng đồng thời giới thiệu ông Huỳnh Trung Nam và Dương Đình Tâm tham gia góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc để có pháp nhân ký hợp đồng đầu tư với Tổng Công ty 3/2, thành lập liên doanh Công ty Tân Phú để thực hiện dự án trên khu đất 43 ha, thông qua hình thức mua toàn bộ vốn góp tại Công ty Tân Phú (chủ đầu tư dự án).



Sau khi Công ty Âu Lạc và Công ty Thuận Lợi (do bà Đặng Thị Kim Oanh, Giám đốc Công ty đầu tư và phát triển Kim Oanh TP.HCM chỉ định) ký hợp đồng hứa mua, hứa bán 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú với giá 350 tỷ đồng, Dương đã đứng ra nhận 20 tỷ đồng đặt cọc từ Công ty Thuận Lợi và nhận tổng cộng 220 tỷ đồng do Công ty Âu Lạc chuyển đến tài khoản...



Dương khai, ngoài quan hệ nêu trên, giữa bị can và bà Kim Oanh còn có quan hệ vay, mượn tiền của nhau.



Bị can Nguyễn Đại Dương không thừa nhận việc góp vốn vào Công ty Âu Lạc mà ghi chỉ nhận là người giới thiệu, là “tư vấn pháp lý” cho Công ty Âu Lạc trong quan hệ với Tổng Công ty 3/2 và Công ty Thuận Lợi chứ không điều hành hoạt động của Công ty Âu Lạc.



Tuy nhiên kết luận điều tra bổ sung cho rằng, Nguyễn Quốc Hùng và bà Đặng Thị Kim Oanh cùng những người có liên quan khác đều khai Dương là người có vai trò chính trong quan hệ với Công ty Thuận Lợi, vì chính Dương là người đứng ra đàm phán với bà Kim Oanh, nhận tiền đặt cọc từ Công ty Thuận Lợi và nhận phần lớn trong số tiền do phía bà Kim Oanh thanh toán cho Công ty Âu Lạc thông qua Hùng.



Về phần mình, bà Đặng Thị Kim Oanh thừa nhận, khoảng tháng 6/2016, Dương gọi điện giới thiệu và gợi ý bà mua Dự án 43 ha tại Thành phố mới Bình Dương.



Bà Kim Oanh đồng ý nên Dương đã đưa hồ sơ pháp lý Dự án cho và Oanh xem để kiểm tra. Sau đó, Dương giới thiệu bà gặp Nguyễn Quốc Hùng để bàn bạc.



Tuy Dương giới thiệu Hùng là Chủ dự án nhưng Dương là người đàm phán chính với bà Kim Oanh.