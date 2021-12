Quận Hai Bà Trưng dừng bán hàng ăn uống tại chỗ, thể dục ngoài trời

Your browser does not support the audio element.

UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Công văn số 2324 về việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch Covid-19.

Từ 12h trưa nay (19/12), các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quận Hai Bà Trưng chỉ được phép bán hàng mang về, dừng phục vụ tại quán (Ảnh minh họa).

Theo đó, để kịp thời triển khai các biện pháp an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng, UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu thực hiện nghiêm một số nội dung kể từ 12h ngày 19/12: