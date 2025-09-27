Quán Hà Nội nằm trong ngõ tối như mê cung, có ban công khiến khách mê tít

Trong lúc dạo chơi ở phố cổ Hà Nội, anh Zhuyian (35 tuổi), du khách người Trung Quốc tình cờ phát hiện một quán cà phê có ban công ngập ánh nắng, nằm trong ngôi nhà cổ kính giữa ngã tư Hàng Chiếu - Đồng Xuân nhộn nhịp. Với con mắt của một nhiếp ảnh gia, anh lập tức nghĩ: “Ban công này chắc chắn là góc ngắm phố phường lý tưởng”.

Nam du khách tập tức sang đường tìm lối vào quán. “Nhìn từ xa, tôi thấy ban công rất rộng, nhưng khi lại gần thì chỉ toàn các sạp hàng bán đồ trang trí san sát nhau. Tôi đi qua đi lại khá lâu, mãi đến khi nhờ một người dân chỉ dẫn mới thấy tấm biển nhỏ ghi tên quán trước một con ngõ hẹp”, Zhuyian kể.

Quán cà phê nằm ở ngôi nhà tại ngã tư, với ban công rất rộng, thu hút sự chú ý của du khách. Ảnh: Huy Nguyễn

Nam du khách men theo con ngõ nhỏ chỉ vừa một người đi. Hai bên tường ngõ cũ kỹ, tróc vôi và ẩm thấp. Anh bước lên cầu thang, qua một hành lang hẹp thì tới quán cà phê nhỏ.

"Ban công nơi đây thật sự là món quà bất ngờ cho du khách. Ở đây, tôi có thể chiêm ngưỡng toàn bộ con phố Hàng Mã rực rỡ, dòng người qua lại nhộn nhịp. Tôi chắc chắn phải giới thiệu nơi này trên các kênh mạng xã hội của mình", anh nói.

Zhuyian đã trở lại quán cà phê 2 lần trong 2 ngày liên tiếp vì quá thích nơi đây.