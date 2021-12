Quận Đống Đa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ, khuyến cáo dân hạn chế ra đường

Your browser does not support the audio element.

Biện pháp nêu trên thể hiện trong văn bản điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng chống dịch Covid-19 do UBND quận Đống Đa ban hành gửi các phòng, ban, UBND 21 phường và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Nội dung văn bản thể hiện, tình hình dịch trên địa bàn quận Đống Đa trong tuần qua có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện các khu vực dân cư có số ca mắc tăng nhanh tại các phường: Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng và Thổ Quan.