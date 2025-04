Quân đội Việt Nam tới Moscow, bắt đầu tập luyện duyệt binh

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tập luyện buổi đầu tiên (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân).

Ngày 25/4, sau khi ổn định chỗ ăn, nghỉ, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ đã bắt đầu buổi tập luyện đầu tiên để làm quen với môi trường và điều kiện khí hậu.

Thời tiết tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga khá lý tưởng cho việc tập luyện, ở mức 10 độ C đến 20 độ C vào ban ngày và có nắng. Tuy nhiên, dự báo trong vài ngày tới, nhiệt độ có thể xuống thấp, ban đêm có lúc dự báo xuống âm 2 độ C.