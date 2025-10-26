Quân đội Thái Lan và Campuchia thống nhất rút vũ khí hạng nặng tại biên giới

Người Phát ngôn Quân đội Thái Lan Winthai Suvaree mới đây tuyên bố, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan và Tư lệnh Quân khu 4 của Campuchia đã đạt được đồng thuận về kế hoạch hành động rút vũ khí hạng nặng trong cuộc họp tại cửa khẩu biên giới Chong Chom (thuộc tỉnh Surin, Thái Lan) vào lúc 10h30 sáng ngày 25/10.

Người phát ngôn quân đội Thái Lan, Tướng Winthai Suvaree,. Nguồn: The Nation

Đây là sự tiếp nối và triển khai kết quả lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai bên đã đạt được trong phiên họp Ủy Ban biên giới chung (GBC) tổ chức từ ngày 20 đến 23/10 tại Malaysia.

Người Phát ngôn Quân đội Thái Lan cho biết thêm, nhóm quan sát viên ASEAN (AOT) sẽ giữ vai trò then chốt trong kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch hành động. Quân đội Thái Lan và Campuchia sẽ tiếp tục họp trong một đến hai ngày tới để ấn định thời điểm bắt đầu thực hiện kế hoạch. Hai bên cam kết hợp tác chặt chẽ để đảm bảo kế hoạch hành động thực hiện đúng theo các mục tiêu, cam kết đề ra, đồng thời duy trì và củng cố tinh thần hợp tác thiện chí trong quá trình thực hiện.

Tướng Winthai Suvaree tái khẳng định lập trường của quân đội Thái Lan về tuân thủ khuôn khổ hợp tác Ủy ban biên giới chung (GBC) và tập trung giải quyết các tranh chấp biên giới thông qua các biện pháp hòa bình, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và hợp tác quốc tế vì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới.

Theo kế hoạch, dự kiến trong ngày hôm nay (26/10), sẽ diễn ra lễ ký kết Tuyên bố chung giữa Thái Lan và Campuchia tại Kuala Lumpur (Malaysia), với sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định Tuyên bố này hướng đến mục tiêu tái thiết lập lòng tin, thúc đẩy hợp tác song phương và nối lại các hoạt động ngoại giao chính thức giữa Thái Lan và Campuchia.