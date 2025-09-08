Quân đội Sudan không kích vào sân bay Darfur, 40 lính đánh thuê thiệt mạng

Theo hai quan chức quân sự Sudan, cuộc tấn công vào sân bay Nyala ở Darfur hôm 6/8 đã giết chết ít nhất 40 lính đánh thuê bị tình nghi đến từ Colombia và phá hủy một lô hàng vũ khí và thiết bị được cho là do Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) gửi tới RSF.

Trong khi Đài truyền hình nhà nước Sudan đưa tin, máy bay cất cánh từ một căn cứ quân sự ở vùng Vịnh Arab và các máy bay chiến đấu của Sudan đã tấn công khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nyala; mô tả cuộc không kích nhằm răn đe chống lại sự can thiệp của nước ngoài.

Người dân di cư do xung đột tại vùng Darfur, Sudan. Nguồn: Reuters

Bộ Ngoại giao UAE đã phủ nhận những cáo buộc này là vô căn cứ và thiếu bằng chứng, cho biết những cáo buộc này là một phần trong chiến dịch thông tin sai lệch của chính phủ Sudan.

Năm ngoái, RSF đã chiếm Nyala, thủ phủ của tỉnh Nam Darfur, trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ khu vực Darfur của nhóm bán quân sự này. Chính phủ Sudan cáo buộc, RSF biến sân bay dân sự của thành phố thành trung tâm quân sự để tiếp nhận vũ khí và buôn lậu vàng.

Trong diễn biến khác, hình ảnh vệ tinh do Phòng nghiên cứu nhân đạo thuộc Trường Y tế công cộng Yale có trụ sở tại Mỹ, cho thấy RSF đã áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn đối với El-Fasher, thành phố lớn cuối cùng ở Darfur vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Sudan. RSF đã nỗ lực chiếm El-Fasher, thủ phủ của tỉnh Bắc Darfur, trong hơn một năm qua, để hoàn tất quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Darfur.