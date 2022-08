Quân đội Mỹ gặp khó về tuyển dụng nhân lực

Vì sao một quốc gia có nền quân sự mạnh bậc nhất thế giới lại thiếu nhân lực đến vậy? Nghiên cứu của Bộ Lục quân Mỹ chỉ ra một số nguyên nhân chính sau. Trước hết, dịch Covid-19 đã gây biến động thị trường lao động, buộc các nhà tuyển dụng ở khu vực tư nhân phải tăng lương để thu hút nguồn nhân lực.

Ngoài ra, trong các đợt phong tỏa, học sinh phải học trực tuyến và điều này làm hạn chế sự tiếp cận của nhà tuyển dụng với đối tượng tuyển dụng ở các trường trung học. Giáo dục từ xa cũng dẫn đến "suy giảm về trình độ học vấn và thể chất", làm ảnh hưởng đến năng lực của các ứng viên tiềm năng cho quân đội.

Một lý do khác gây khó khăn trong việc tuyển dụng là số lượng thanh niên Mỹ gia nhập quân đội đang có xu hướng giảm. Theo Lầu Năm Góc, thanh niên gia nhập quân đội vì 3 lý do chính, gồm: Mức lương hấp dẫn, được đào tạo miễn phí và có chính sách đãi ngộ tốt. Tuy nhiên, có 3 lý do khác khiến một bộ phận thanh niên không muốn “đội mũ, đeo sao” là bởi sợ bị thương hoặc tử vong, chấn thương tâm lý và quấy rối hoặc tấn công tình dục.