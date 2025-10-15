Quân đội Madagascar tiếp quản chính quyền, bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp 2 năm

Phát biểu trước dinh Tổng thống ở Thủ đô Antananarivo, Đại tá Randrianirina, chỉ huy đơn vị quân đội tinh nhuệ CAPSAT cho biết, quân đội sẽ thành lập một hội đồng sĩ quan và bổ nhiệm Thủ tướng để sớm thành lập chính phủ dân sự. Ông cũng tuyên bố bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp kéo dài hai năm, kết thúc bằng một cuộc trưng cầu ý dân để soạn thảo hiến pháp mới, sau đó tổ chức tổng tuyển cử. Hiến pháp hiện hành và quyền lực của Tòa án Hiến pháp Tối cao đã bị đình chỉ.

Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Andry Rajoelina đã rời khỏi Madagascar sau khi CAPSAT quay lưng lại với ông và tham gia vào phong trào biểu tình hồi cuối tuần trước. Sáng 14/10, ông Rajoelina ban hành sắc lệnh giải tán Hạ viện nhằm tránh bị luận tội, nhưng không được Quốc hội chấp nhận và ngay sau đó bị bỏ phiếu luận tội với tỷ lệ áp đảo.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Madagascar do giới trẻ dẫn đầu bùng phát từ tháng 10 vừa qua, bắt nguồn từ tình trạng mất điện và khan hiếm nước kéo dài, cùng chi phí sinh hoạt tăng cao.