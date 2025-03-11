Quân đội lập sở chỉ huy cứu bờ kè An Lương bị sạt lở hàng trăm mét

Sáng 3-11, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã đến kiểm tra tình hình sạt lở nghiêm trọng tại bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa) và bãi biển Tân Thành, An Bàng (phường Hội An Đông).

Đây là hai khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn, triều cường và sóng biển dâng cao sau bão số 12.