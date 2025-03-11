Quân đội lập sở chỉ huy cứu bờ kè An Lương bị sạt lở hàng trăm mét

Sáng 3-11, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã đến kiểm tra tình hình sạt lở nghiêm trọng tại bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa) và bãi biển Tân Thành, An Bàng (phường Hội An Đông).
Đây là hai khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn, triều cường và sóng biển dâng cao sau bão số 12.
Trước nguy cơ “lũ chồng lũ, bão chồng lũ”, tại bờ kè An Lương, nhiều đoạn kè bị sạt lở sâu kéo dài hàng trăm mét. Mái kè sụt lún, nền móng bị xói mòn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của hơn 500 hộ dân sinh sống tại khu vực.
Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Điện Bàn cùng các đơn vị liên quan khẩn trương huy động nhân vật lực gia cố các đoạn kè bị sạt lở. Mục tiêu quyết tâm không để vỡ bờ kè An Lương, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Ông Ích cũng chỉ đạo thiết lập ngay sở chỉ huy của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tại hiện trường. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng phải duy trì chế độ trực, theo dõi sát tình hình 24/24 giờ, kịp thời xử lý khi có diễn biến bất thường.
Trên toàn tuyến bờ biển Tân Thành - An Bàng, sóng biển ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, làm sụt lún nhiều đoạn đường và uy hiếp khu dân cư ven biển. Đại tá Trần Hữu Ích cùng đoàn công tác đã sử dụng flycam để khảo sát toàn diện hiện trạng sạt lở.
Ông Ích yêu cầu tăng cường ngay lực lượng Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP) phối hợp Sư đoàn 315 (Quân khu 5) và các đơn vị liên quan huy động nhân vật lực khắc phục, chống sạt lở trước mắt.
Cùng với đó, đề xuất phương án xây dựng bờ kè, đê chắn sóng lâu dài, tăng cường biện pháp bảo vệ công trình, khu dân cư và cơ sở du lịch ven bờ.
Hỗ trợ sơ tán dân ở rốn ngập Mẹ Suốt
Sáng 3-11, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) đã nhanh chóng có mặt tại đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh) hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản ra khỏi khu vực ngập sâu do mưa lớn vào sáng sớm.