Quân đội Lào - Việt Nam - Campuchia phối hợp diễn tập cứu hộ, cứu nạn sát thực tế

Đại tá KhamPhay NonNiLay, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Cách mạng Lào chủ trì hội nghị. Đại diện QĐND Việt Nam chỉ huy, tham gia diễn tập có Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu Quân khu 4. Về phía Quân đội Hoàng gia Campuchia có Đại tá Long KimThean, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ tổng Tham mưu QĐND Hoàng gia Camphuchia.

Quân đội 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia

Tại hội nghị, Quân đội 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia đã trao đổi, thống nhất thời gian, nội dung diễn tập và triển khai kế hoạch luyện tập các phương án đã được xác định.

Theo đó, thời gian luyện tập và tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia sẽ được tổ chức tại sông Nam Houm, quận Naxayphong, thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4 -15/10/2025 với các nội dung chính, đó là: luyện tập và thực hành các tình huống cứu hộ, cứu nạn sập đổ công trình và tìm kiếm, cứu nạn người bị nước lũ cuốn trôi trên sông, trên biển.

Địa điểm tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn được Quân đội nhân dân Lào chuẩn bị chu đáo

Trên cơ sở nội dung, kế hoạch triển khai diễn tập, đại diện Quân đội 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia quyết tâm phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nội dung, phương án diễn tập sát thực tế, đồng thời, triển khai lực lượng khảo sát địa bàn, phối hợp triển khai lực lượng để tổ chức luyện tập hiệu quả các nội dung thực hành tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Địa điểm tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội 3 nước Lào – Việt Nam – Campuchia tại sông Nam Houm, quận Naxayphong, thủ đô Viêng Chăn.

Qua đó, trao đổi kinh nghiêm, nâng cao chất lượng huấn luyện, chủ động hơn trong công tác ứng phó với sự cố thiên tai, thảm họa; đồng thời tăng cường củng cố, xây dựng tình đoàn kết hưu nghị đặc biệt 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển.