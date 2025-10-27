Quân đội Israel bị tố tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Lebanon

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) hôm qua (26/10) tố cáo xe tăng của quân đội Israel đã khai hỏa về phía các binh sỹ Liên hợp quốc ở khu vực phía Nam Lebanon, trong khi máy bay không người lái Israel thả lựu đạn vào vị trí gần đội tuần tra Liên hợp quốc. Thông báo của UNIFIL nêu rõ hành động của quân đội Israel vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về Lebanon và xâm phạm chủ quyền của Lebanon.

Ảnh: L'Orient Today

Trước đó, hồi đầu tháng này, UNIFUL cũng 2 lần tố cáo quân đội Israel thả lựu đạn xuống vị trí gần binh sỹ Liên hợp quốc ở phía Nam Lebanon, khiến ít nhất 1 quân nhân bị thương.

Cho đến sáng sớm nay, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa đưa ra bình luận về việc có hành động quân sự nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon. Tuy nhiên, IDF hồi tối qua xác nhận không quân Israel đã tiến hành 2 cuộc tập kích vào Lebanon trong ngày 26/10, hạ sát 2 thành viên của Phong trào Hezbollah, 1 ở khu vực thung lũng Beqaa thuộc phía Đông và 1 gần thị trấn Naqoura ở phía Nam. IDF tiếp tục cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực tháng 11/2024 ở Lebanon, bằng việc triển khai nỗ lực tái xây dựng năng lực quân sự trên khắp Lebanon.

Theo giới phân tích khu vực, việc không quân Israel 4 ngày liên tiếp không kích vào Lebanon, củng cố nhận định đáng lo ngại rằng Israel có thể đang chuyển trọng tâm tác chiến từ dải Gaza sang chiến trường Lebanon, sau khi nước này buộc phải duy trì lệnh ngừng bắn ở dải Gaza với Phong trào Hamas theo yêu cầu của Chính quyền Mỹ.