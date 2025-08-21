Quan điểm của MU về việc tìm người thay thế cho Baleba

Hjulmand cực kỳ quen thuộc với Amorim, Anh từng làm việc với Amorim tại Sporting Lisbon. Cầu thủ 26 tuổi này được cho là có giá khoảng 50 triệu bảng Anh, hai năm sau khi ký hợp đồng với Sporting từ Lecce với giá chỉ 15 triệu bảng. Hjulmand đã chơi 65 trận dưới thời Amorim tại Sporting, giành hai chức vô địch Primeira Liga và danh hiệu Taca de Portugal.

Tuy nhiên, Amorim vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ việc chiêu mộ một cầu thủ số 6, khi tờ The Athletic (Anh) nêu tên Morten Hjulmand và Adam Wharton là những lựa chọn thay thế đang được cân nhắc. Sau khi đã chi hơn 200 triệu bảng Anh, MU phải cân nhắc liệu việc ký hợp đồng lớn tiếp theo có khả thi hay không, xét đến các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững tài chính.

Trong khi đó, Wharton của Crystal Palace cũng lọt vào mắt xanh của MU, nhưng Crystal Palace sẽ không muốn bán Wharton, vì Marc Guehi và Eberechi Eze đã và đang đàm phán để gia nhập Liverpool và Tottenham. Cầu thủ 21 tuổi Wharton vẫn còn bốn năm hợp đồng với Crystal Palace và được rất nhiều ông lớn của Premier League quan tâm chứ không riêng gì MU.

MU có Casemiro, Manuel Ugarte và Kobbie Mainoo là những lựa chọn ở vị trí tiền vệ trụ, và phát biểu trước trận đấu với Arsenal, HLV Ruben Amorim khẳng định ông không cần thêm cầu thủ. "Tôi thực sự hài lòng với các cầu thủ của mình", Amorim nói khi được hỏi liệu MU có ký hợp đồng với một tiền vệ mới hay không, "Họ đang làm việc rất tốt, chúng tôi có những cầu thủ khác nhau cho vị trí đó.

Vì vậy chúng tôi đã sẵn sàng để giành chiến thắng trong bất kỳ trận đấu nào với những cầu thủ mình đang có. Có lẽ Mason Mount là một cầu thủ mà tôi nghĩ có thể chơi ở vị trí đó nếu chúng tôi muốn một điều gì đó khác biệt. Nhưng rồi chúng ta sẽ biết rõ hơn trong mùa giải. Chúng tôi có những cầu thủ có thể đương đầu với thử thách để giành chiến thắng ở Ngoại hạng Anh".

Trong khi đó, HLV Fabian Hurzeler của Brighton rất tự tin Baleba sẽ ở lại. Ông nói: "Baleba dường như đang ở một vị trí thực sự tốt, cậu ấy đang tận hưởng cuộc sống cùng các đồng đội, cậu ấy thích thú khi là một cầu thủ của Brighton. Tôi không thấy có thay đổi lớn nào và Baleba là một lựa chọn để ra sân ngay từ đầu. Tôi rất, rất, rất tự tin Baleba sẽ ở lại, đó chỉ là niềm tin của tôi".