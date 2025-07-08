Quan chức Nhà Trắng: Thượng đỉnh Trump - Putin sẽ diễn ra vào tuần tới

Quan hệ Mỹ - Nga xuất hiện diễn biến mới trong bối cảnh thời hạn “tối hậu thư” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra cho Moscow để chấm dứt xung đột Ukraine đang đến gần.

Sắp có thượng đỉnh Trump - Putin?

Ngày 6-8, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay trong tuần tới, theo hãng tin Reuters.

Thượng đỉnh Trump - Putin, nếu diễn ra, sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ và tổng thống Nga đương nhiệm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Tờ The New York Times đưa tin ông Trump đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu trong một cuộc điện đàm ngày 6-8 rằng ông dự định sẽ gặp ông Putin, sau đó tiến tới một cuộc gặp ba bên với cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Phía Nga đã bày tỏ mong muốn được gặp Tổng thống Trump, và Tổng thống sẵn sàng gặp cả Tổng thống Putin lẫn Tổng thống Zelensky” - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết thượng đỉnh Trump - Putin có thể diễn ra sớm nhất vào tuần tới.