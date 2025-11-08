Quan chức IAEA tới Iran để đàm phán

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 10/8 tuyên bố, các cuộc đàm phán với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) được tổ chức để xác định khuôn khổ hợp tác, đồng thời khẳng định không có bất kỳ kế hoạch nào đến thăm các địa điểm hạt nhân cho đến khi đạt được khuôn khổ hợp tác.

Kể từ khi Israel tiến hành cuộc tấn công quân sự đầu tiên vào các địa điểm hạt nhân của Iran, trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6 vừa qua, các thanh sát viên IAEA đã không thể tiếp cận các cơ sở của Iran. Trong khi người đứng đầu IAEA Rafael Grossi tuyên bố, các cuộc thanh tra vẫn là ưu tiên hàng đầu của cơ quan này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: Reuters)

Iran đã cáo buộc IAEA mở đường cho các vụ đánh bom bằng cách đưa ra một báo cáo lên án vào ngày 31/5, khiến Hội đồng Thống đốc gồm 35 quốc gia của IAEA tuyên bố Iran vi phạm các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Iran, quốc gia phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân cho biết, họ vẫn cam kết tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Tháng trước, Iran đã ban hành luật đình chỉ hợp tác với IAEA. Luật này quy định, bất kỳ cuộc thanh sát nào trong tương lai của IAEA đối với các địa điểm hạt nhân của Iran đều phải được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran chấp thuận.