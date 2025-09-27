Clip

Quán cà phê TPHCM dựng rồng 12m, chi 100 triệu đồng trang trí Trung thu xưa

27/09/2025 11:56
Một quán cà phê nằm trên đường Tên Lửa (phường An Lạc, TPHCM) chi khoảng 100 triệu đồng trang trí tiểu cảnh, dựng rồng dài 12m để tạo không gian Trung thu truyền thống.

Không gian quán nổi bật với mô hình rồng thời Lý dài 12m, biểu trưng cho sự vươn mình của đất nước, cùng với lồng đèn Hội An, cửa hàng tạp hóa xưa và mô hình trăng cao 2m được ghép từ hơn 100 đèn ông sao.

