Quán cà phê ở TP.HCM cho khách tự nấu ăn ngay tại chỗ

Không gian quán cà phê kết hợp cho khách trải nghiệm nấu bữa ăn tí hon.

“Giờ mình làm món xào nha con. Đầu tiên cho tí dầu, chờ nóng rồi mới cho rau vô, không thôi bị héo đó” - ông bố ngồi cạnh nói, vừa đỡ tay con giữ chiếc chảo nhỏ đang nghiêng nghiêng trên bếp.

Cuối tuần, trong góc nhỏ của quán cà phê ở phường Bình Lợi Trung (TP.HCM) lại vang lên những tiếng đối thoại như thế, xen lẫn tiếng cười và mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp không gian. Vài bé chừng bảy, tám tuổi lom khom bên chiếc bếp, cẩn thận rưới dầu, đập trứng... Bên cạnh, phụ huynh kiên nhẫn hướng dẫn con cách nêm nếm, sử dụng gia vị cho vừa miệng.

Hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Bình cùng các con nấu bữa ăn tí hon trong không gian của quán cà phê ﻿.

Không gian nấu ăn ấm cúng này được chia thành những khu bếp nhỏ cho từng nhóm khách. Mỗi bếp được trang bị đầy đủ chảo, nồi, dao, thớt, bát, đĩa... đều là vật dụng thu nhỏ khiến nhiều bạn nhỏ thích thú. Bếp nấu dùng cồn mini, lửa thấp vừa đủ để làm chín món ăn.