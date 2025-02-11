Quán cà phê ở TP.HCM cho khách tự nấu ăn ngay tại chỗ

QUỲNH ANH| 02/11/2025 12:45

Một quán cà phê ở TP.HCM thu hút nhiều gia đình có con nhỏ nhờ ý tưởng nấu bữa ăn tí hon. Từ bếp đến nồi niêu đều được thu nhỏ, nhưng món ăn khi chế biến vẫn là thật, tạo trải nghiệm vừa lạ vừa vui. 

Bữa ăn tí hon (8).jpg
Không gian quán cà phê kết hợp cho khách trải nghiệm nấu bữa ăn tí hon.

“Giờ mình làm món xào nha con. Đầu tiên cho tí dầu, chờ nóng rồi mới cho rau vô, không thôi bị héo đó” - ông bố ngồi cạnh nói, vừa đỡ tay con giữ chiếc chảo nhỏ đang nghiêng nghiêng trên bếp.

Cuối tuần, trong góc nhỏ của quán cà phê ở phường Bình Lợi Trung (TP.HCM) lại vang lên những tiếng đối thoại như thế, xen lẫn tiếng cười và mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp không gian. Vài bé chừng bảy, tám tuổi lom khom bên chiếc bếp, cẩn thận rưới dầu, đập trứng... Bên cạnh, phụ huynh kiên nhẫn hướng dẫn con cách nêm nếm, sử dụng gia vị cho vừa miệng.

Bữa ăn tí hon (4).jpg
Hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Bình cùng các con nấu bữa ăn tí hon trong không gian của quán cà phê﻿.

Không gian nấu ăn ấm cúng này được chia thành những khu bếp nhỏ cho từng nhóm khách. Mỗi bếp được trang bị đầy đủ chảo, nồi, dao, thớt, bát, đĩa... đều là vật dụng thu nhỏ khiến nhiều bạn nhỏ thích thú. Bếp nấu dùng cồn mini, lửa thấp vừa đủ để làm chín món ăn.

Chị Nguyễn Thị Thái Hiền, chủ quán, kể rằng ý tưởng này xuất phát từ ký ức tuổi thơ. “Hồi nhỏ tôi rất thích chơi đồ hàng, nhưng ngày đó đâu có đồ chơi nấu ăn như bây giờ. Khi lớn lên, tôi nghĩ sao không biến ký ức ấy thành trải nghiệm thật cho mọi người" - chị Hiền nói.

Bữa ăn tí hon (15).jpg
Dụng cụ nấu nướng ở quán đều thu nhỏ đến mức đáng yêu: chảo, vá, muỗng.. chỉ to bằng lòng bàn tay, nồi mini đặt vừa trên chiếc bếp cồn.

Để cho khách có trải nghiệm trọn vẹn, quán lựa chọn kỹ nguyên liệu, và chỉ nhận số lượng khách giới hạn mỗi buổi. Một suất trải nghiệm kéo dài khoảng một tiếng, khách sẽ được hướng dẫn chế biến món ăn và sau đó tự thưởng thức thành quả của mình. “Ban đầu tôi chỉ nghĩ làm vui, không ngờ lại được mọi người đón nhận. Có hôm kín chỗ, người lớn đến còn đông hơn trẻ con” - chị Hiền cười.

Bữa ăn tí hon (18).jpg
Bé Minh Khang (8 tuổi) tỏ ra thích thú khi được ba mẹ cho tự tay nấu ăn – điều mà ở nhà em hiếm khi có cơ hội thử.

Chị Nguyễn Thị Bình (mẹ Minh Khang) cho biết, ở nhà chị ít khi để hai con vào bếp vì sợ nguy hiểm. “Lên đây thấy tụi nhỏ được tự tay nấu, dù chỉ là món trứng hay rau xào nhỏ xíu mà vui lắm. Hai anh em cứ cười suốt, thi nhau xem ai làm ngon hơn” - chị kể.

Bữa ăn tí hon (9).jpg
Hai mẹ con chị Ngô Thị Kim Thoa chụp ảnh với bữa ăn tí hon tự tay làm.

“Bình thường con chỉ biết ăn, hôm nay con tự chiên trứng, con thấy vui lắm” - ﻿bé Gia An, 8 tuổi, nói, tay vẫn đảo đều chiếc chảo mini trước mặt. Mẹ em, chị chị Ngô Thị Kim Thoa (phường Bình Trưng) chia sẻ, đây là lần đầu tiên con đến quán. “Cuối tuần thay vì đi trung tâm thương mại, mình chọn chỗ này để con vừa chơi vừa học cách nấu ăn. Con hào hứng lắm, thích được mẹ dạy cách nêm nếm. Sau khi nấu xong con còn ăn hết những gì mình đã nấu" - chị Thoa tâm sự.

Bữa ăn tí hon (11).jpg
Các bé học cách sử dụng dụng cụ, cách thức để tạo ra được món ăn.
Bữa ăn tí hon (1).jpg
Dù diện tích nhỏ nhưng cách bày trí từng khu bếp rất tươm tất.
Bữa ăn tí hon (12).jpg
Gia đình anh Nhật Anh thưởng thức bữa ăn tí hon sau hơn gần một tiếng trải nghiệm.

Theo chị Hiền, điều khiến khách thích thú không chỉ vì sự “tí hon” mà là cảm giác được tự tay làm điều nhỏ bé nhưng trọn vẹn. “Nhiều người lớn bảo, họ thấy vui khi được quay về tuổi thơ. Còn trẻ con thì học được cách chuẩn bị, dọn dẹp, biết quý công sức nấu ăn" - chị nói.

Trung bình mỗi cuối tuần, Tiệm cà phê Triệu đón khoảng 30-40 lượt khách đăng ký trải nghiệm. Chủ quán thông tin thêm, chị muốn tạo một không gian để ai đến đây cũng có thể tự tay nấu nướng, cảm nhận niềm vui từ căn bếp nhỏ. “Tôi chỉ mong mọi người, dù là người lớn hay trẻ con, đều biết chuẩn bị cho mình một bữa ăn đơn giản” - chị Hiền nhấn mạnh.

Bữa ăn tí hon (6).jpg
Một suất nấu bữa ăn tí hon có giá 129.000 đồng.
Bữa ăn tí hon (14).jpg
Ngoài nấu ăn, chị Hiền còn thích sưu tầm những đồ vật mini trang trí trong căn bếp.

Với chị Hiền, quán cà phê này là “đứa con tinh thần” sau nhiều năm ấp ủ. Mỗi khi nhìn khách vừa cười vừa nấu trên chiếc bếp mini, hay đơn giản chỉ ngồi nhâm nhi tách cà phê, chị đều thấy vui và được tiếp thêm năng lượng.

Hiện mỗi ngày, nhân viên trong quán đều đi chợ mua nguyên liệu tươi mới, chuẩn bị sẵn để phục vụ khách. Quán yêu cầu đặt lịch trước nhằm sắp xếp nguyên liệu và không gian phù hợp, đảm bảo mọi người đều có chỗ ngồi thoải mái để trổ tài. Trong thời gian tới, chị Hiền dự định mở rộng không gian, bổ sung thêm nhiều món ăn mini hơn để khách có thêm lý do quay lại.

Theo plo.vn
https://plo.vn/thich-thu-voi-quan-ca-phe-o-tphcm-cho-khach-tu-nau-an-ngay-tai-cho-post878894.html
https://plo.vn/thich-thu-voi-quan-ca-phe-o-tphcm-cho-khach-tu-nau-an-ngay-tai-cho-post878894.html
