Quán cà phê 'khổ nhất Hà Nội', khai trương hơn 1 tháng chịu 3 trận ngập sâu

Sáng 8/10, nhân viên quán cà phê số 8/165 Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội) miệt mài dọn dẹp sau trận ngập kéo dài một ngày. Những cơn mưa lớn dồn dập do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, khiến khu vực trước cửa quán ngập sâu, có thời điểm cao tới 50-60cm. Nước tràn vào trong quán. Hoạt động kinh doanh của quán đình trệ.

"Trong hơn 1 tháng qua, tính từ lúc khai trương (cuối tháng 8), quán đã hứng chịu 3 trận ngập do ảnh hưởng của bão Ragasa (26/8), bão Bualoi (30/9) và bão Matmo (7/10). Mực nước ngập phía trong quán khoảng 60cm và thậm chí cao tới 90cm vào ngày 30/9", anh Hiếu Nguyễn, đồng sáng lập quán cà phê cho biết.