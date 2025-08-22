Quán cà phê Hà Nội bán chỗ ngồi từ 250 -1 triệu đồng xem diễu binh, ngày 2/9 đã hết chỗ

Để chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm. Bên cạnh đó, hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng diễu binh, diễu hành dịp này cũng được đông đảo người dân và du khách chờ đón.

Cũng bởi vậy, bên cạnh việc chốt đặt khách sạn, cơ sở lưu trú đối với du khách ở phương xa, tìm những quán cà phê có tầm nhìn đẹp để xem diễu binh đang trở thành chủ đề nóng được giới trẻ đặc biệt quan tâm.

Các quán cà phê Hà Nội "nhuộm đỏ" màu cờ đón khách dịp lễ Quốc khánh 2/9

Trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện đầu tiên vào tối 21/8, không khí tại nhiều tuyến đường diễu binh, diễu hành ở Hà Nội bắt đầu sôi động. Nhiều người đã có mặt từ rất sớm tại các tuyến đường trọng yếu như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã...

Một số quán cà phê có view xem diễu binh, diễu hành đi qua tại khu vực Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) tấp nập khách, nhân viên làm việc không ngớt tay. Nhiều người chọn ngồi lại các quán ăn, cà phê chờ đoàn chiến sĩ trở về điểm tập kết vào buổi tối.

Theo chia sẻ từ quán Essence Cafe, những ngày tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính 2/9, thay vì đóng cửa lúc 23h, quán hoạt động cho đến khi hết khách để đáp ứng nhu cầu.