Quán bún chả 19 năm 'núp' ngách nhỏ Hà Nội, mỗi trưa bán hết veo 200 suất

19 năm nay, quán bún chả của bà Thoa ở ngõ Thịnh Hào vẫn không có biển hiệu lớn, cũng chẳng quảng cáo trên mạng xã hội. Quán chỉ bán trực tiếp, không liên kết với bất cứ ứng dụng giao đồ ăn nào.

"Ở quán tôi, khách tự giới thiệu nhau và tìm tới ủng hộ. Tôi có biết sử dụng công nghệ gì để quảng cáo đâu", bà Thoa vừa tất bật gói suất bún mang về vừa cười nói.

Quán bún chả nằm khuất trong ngách nhỏ, rất khó tìm. Ảnh: Huy Nguyễn

Một vài thực khách tại quán chia sẻ, họ biết tới bún chả bà Thoa khi đọc bình luận "dạo" trong các nhóm ẩm thực Hà Nội.

Quán được nhiều người gọi là "bún chả bí mật" vì nằm ở vị trí khó tìm và không quảng cáo. Thế nhưng, quán được lòng thực khách vì đồ ăn ngon, giá rất rẻ. Mỗi suất bún chả đầy đặn có giá chỉ 35.000 đồng.

"Hơn 1 năm trước, mình tình cờ biết tới quán. Lần đầu tới, mình nhìn suất bún mà ngỡ ngàng vì lượng thịt phải gấp rưỡi suất bún cùng giá ở nơi khác, đĩa bún và rau ăn kèm cũng đầy đặn. Cô chủ quán thì xởi lởi, vui tính. Hết bún, khách có thể xin thêm", chị Vũ Thị Lệ Thanh (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Chị Thanh và bạn thường xuyên tới đây mỗi khi thèm ăn bún chả. "Trung bình cứ 2 tuần mình tới quán một lần. Bọn mình ở cách đây hơn 10km nhưng không ngại đi xa, chỉ sợ nhất là tới mà chủ quán đã hết hàng", chị Thanh nói.