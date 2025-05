Quán bún bò ở Hà Nội nhận 'bão chỉ trích' vì bảng quảng cáo gây tranh cãi

Thế nhưng những người khác lập tức phản bác ý kiến trên. "Chơi chữ rút gọn để mập mờ khái niệm, cố tình gây chú ý. Đây là chiêu trò truyền thông phản tác dụng", một tài khoản nhận định.

Trên mạng xã hội, nhiều người kêu gọi tẩy chay quán bún bò Huế.

Liên hệ với số điện thoại ghi trên biển hiệu, anh B. - người nhận là quản lý của quán cho biết: Tấm bảng này do bộ phận in ấn in thiếu chữ "nấu". Quán muốn đăng: Ở đây có bán bún bò Huế ngon hơn cả mẹ bạn nấu.

Anh B. thừa nhận bản thân đã chủ quan, thiếu sót nên không kịp thời phát hiện lỗi sai nghiêm trọng. Ngay khi bị phản ánh, quán đã bỏ tấm bảng.