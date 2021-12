Quận Bình Thạnh báo cáo chi tiết vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Your browser does not support the audio element.

Tối 29/12, UBND quận Bình Thạnh đã có báo cáo gửi UBND TPHCM, Sở LĐ-TB&XH, Sở TT&TT thành phố về vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong do bị bạo hành.

Chính quyền quận Bình Thạnh cho biết, vào lúc 19h43 ngày 22/12, Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) nhận được tin báo của bảo vệ Bệnh viện Vinmec Central Park về việc một bé gái tên N.T.V.A. (sinh năm 2013) đang được cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngừng thở. Ngay sau đó, Công an phường 22 báo tin cho lực lượng Công an quận Bình Thạnh và tiến hành lập hồ sơ, lấy lời khai ban đầu.