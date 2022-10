Quán bar nào ấn tượng nhất thế giới?

Danh sách 15 quán bar ấn tượng trên thế giới:

1. Paradiso, Barcelona (quán bar tốt nhất ở Châu Âu)

2. Tayēr + Elementary, London

3. Sips, Barcelona

4. Licorería Limantour, thành phố Mexico (quán bar tốt nhất ở Bắc Mỹ)

5. Little Red Door, Paris (giải thưởng bền vững)

6. Double Chicken Please, New York

7. Hai Schmucks, Barcelona

8. Quán bar Connaught Bar, London

9. Katana Kitten, New York

10. Alquímico, Cartegena (quán bar tốt nhất Nam Mỹ)

11. Handshake Speakeasy, thành phố Mexico

12. Jigger & Pony, Singapore (quán bar tốt nhất châu Á)

13. Hanky-Panky, Mexico City

14. Bangkok Social Club, Bangkok

15. Salmon Guru, Madrid