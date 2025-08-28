Quán bánh xèo độc lạ của vợ chồng cùng tên, khách muốn ăn phải chờ nhóm bếp

Quán bánh xèo của bà Diệp nằm nép trong một góc hẻm nhỏ. Ảnh: Hà Nguyễn

Quán bánh núp hẻm

Trưa, thấy khách ghé vào quán bánh xèo nhỏ nằm trong con hẻm trên đường Hàn Hải Nguyên (phường Bình Thới, TPHCM), bà Nguyễn Thị Diệp (68 tuổi) vội gọi lớn. Nghe tiếng vợ, ông Nguyễn Văn Diệp (72 tuổi) đáp gọn rồi tất tả chạy ra nhóm bếp.

Gọi là quán nhưng thực ra chỉ có một tủ kính nhỏ đặt trên chiếc bàn inox, phía trước kê vỏn vẹn vài chiếc bàn, ghế nhựa. Sau tủ kính là bếp củi chiên bánh cùng những chồng củi khô được xếp gọn. Tất cả nép dưới chiếc ô lớn ngay góc hẻm.

Mỗi khi chắc chắn có khách ăn bánh, ông Diệp mới cẩn thận xếp củi, châm lửa vào chiếc bếp lò cũ. Trong lúc chờ bếp đỏ lửa, bà Diệp chuẩn bị rau ăn kèm và kể về cái duyên gắn bó với món bánh xèo đã nuôi sống gia đình suốt mấy chục năm.

Ông Diệp chỉ nhóm bếp, chiên bánh khi có khách gọi. Ảnh: Hà Nguyễn

Ngày son trẻ, không có vốn làm ăn, bà Diệp gánh ve chai khắp xóm bởi nghề này không cần vốn nhiều và có tiền ngay trong ngày. Khi đã có 4 người con, bà vẫn gồng gánh mưu sinh, trong khi ông Diệp làm nghề đạp xích lô.