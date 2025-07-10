Quán ăn Việt ở Anh có đặc sản gì mà được khen 'đáng giá từng đồng'?

Tờ The Guardian nhận xét, quán ăn này "đáng giá từng đồng, từng phút của thực khách" và "đủ khiến bất kỳ ai từng đến cũng muốn quay lại".

Quán được thành lập bởi 3 người gốc Việt: Andy Lê, Vincent Nguyễn và bếp trưởng Thắng Trần. Ý tưởng mở quán bắt nguồn từ mong muốn mang hương vị Việt truyền thống đến gần hơn với thực khách quốc tế.

Tên gọi "Dzo!" (Dô) lấy cảm hứng từ tiếng cụng ly quen thuộc của người Việt, thể hiện tinh thần vui vẻ, gắn kết.

Quán ăn thiết kế gần gũi, ấm cúng. Ảnh: The Guardian

Không gian nhà hàng mang tông kem chủ đạo, kết hợp tường gạch trần, đèn tre đan, ghế tre và những chậu cây xanh tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng.