Quán ăn ở Hà Nội từ chối khách vì quá đông người mua về

Your browser does not support the video tag.

Shipper giao đồ ăn tất bật trong ngày đầu Hà Nội mới lỏng giãn cách.Trưa 21/9, tài xế xe công nghệ ở Hà Nội tất bật nhận đơn hàng giao đồ ăn cho khách hàng. Nhiều người phải gộp nhiều đơn cùng lúc mới đáp ứng kịp nhu cầu.