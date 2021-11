Quân A.P, Han Sara và JSol là 3 chiến binh đầu tiên dừng chân tại 'The Heroes 2021'

Trong đêm chung kết 1, Orange - chiến binh của Master Hà Lê - Nimbia đã mang đến một ca khúc tự sáng tác mang tên I'm not the hero (tạm dịch: Tôi không phải là người hùng). Đây là ca khúc mang tiếng lòng của giọng ca Người lạ ơi. Sau một hành trình dài trải nghiệm ở The Heroes , sau những va vấp, thất bại, Orange khẳng định, bản thân chính là “Heroes” ở phiên bản tốt nhất của mình và không quan trọng thắng thua nữa.

Từ những ngày đầu tham gia chương trình The Heroes , Quân A.P là cái tên luôn “gây thương nhớ” không chỉ vẻ đẹp trai miễn bàn mà anh còn sở hữu giọng hát đầy ấm áp. Tuy vậy, chàng ca sĩ đến từ Hà Nội luôn nghiêm túc qua các vòng thi và minh chứng cho khán giả thấy khả năng biến hóa đa dạng của mình. Trong trận chung kết 1 vừa qua, nam ca sĩ mang đến tiết mục Tìm lại với phần hỗ trợ viết rap của rapper Weeza. Dù đang ở Hà Nội do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song sản phẩm của Quân A.P - DSmall vẫn truyền tải được nguồn năng lượng tích cực, một ngọn lửa bùng cháy trên sân khấu của The Heroes . Có thể thấy, đây là sản phẩm khác biệt nhất từ trước đến nay của Quân A.P, không chỉ là phong cách mà giọng hát cũng được khai thác một cách mới lạ và đầy hấp dẫn.

Trong tuần này, team The Astro quyết chơi "khô máu" để giành tấm vé vào đêm chung kết xếp hạng. Do đang sở hữu số tiền khá ít ỏi so với JSol, do đó, Thanh Duy quyết cược 90% số điểm để có cơ hội lật ngược thế cờ. Theo đó, team The Astro mang đến mashup hai ca khúc Lý ngựa ô và Old town road. Thanh Duy đã tài tình biến hóa khi sử dụng chất liệu dân ca trên nền nhạc hiện đại khiến ca khúc trở nên mới mẽ và đậm chất riêng nhưng vẫn giữ lại yếu tố văn hóa dân tộc. Nhà sản xuất âm nhạc Dương Khắc Linh bày tỏ khi xem xong tiết mục của Thanh Duy: "Thanh Duy luôn mang điều lạ lên sân khấu, cách em diễn khiến anh phải nhìn em từ đầu đến cuối không muốn bỏ lỡ giây phút nào vì nó rất thú vị. Em là một người rất sáng tạo".

JSol

Đêm chung kết 1 chứng kiến màn đối đấu giữa hai đội Giang danh và The Astro. Trong vòng này, chiến binh JSol cùng producer ducpham. mang đến sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng được chuyển thể từ bộ truyện tranh đình đám tên Slam Dunk. Nam chiến binh đem một đội bóng rổ lên sân khấu The Heroes. Với màn vũ đạo "cực đỉnh" cùng lời nhạc mang thông điệp ý nghĩa là chiến thẳng bản thân, tiết mục của JSol khiến cả trường quay phải nhún nhảy theo điệu nhạc và hòa mình vào không khí sôi động. Kết quả, Thanh Duy đã có màn chiến thắng sát sao trước JSol, nắm chắc chiếc vé vào đêm chung kết xếp hạng của The Heroes 2021.

Ali Hoàng Dương

Đúng với tinh thần càng đấu càng hay, Ali Hoàng Dương đã có màn lội ngược dòng đầy ấn tượng tại The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021. Sau chiến thắng thuyết phục ở vòng bán kết, Ali Hoàng Dương tiếp tục mang đến sân khấu chung kết 1 ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác có tên Trong cơn say kết hợp với rapper Hành Or. Đặc biệt trong trận chung kết 1 này, Ali Hoàng còn có màn đối đầu với cô nàng có cá tính khá mạnh Han Sara.

Nói về Trong cơn say, đây là ca khúc tình yêu nói về tâm sự của một chàng trai đối với người con gái mà anh yêu. Tuy nhiên người này không dành tình cảm cho anh mà chỉ đến khi trong cơn say, khiến chàng trai nhiều lần mơ hồ, tưởng chừng đó là tình yêu.