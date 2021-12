Quận 1 tăng cấp độ dịch

Your browser does not support the audio element.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký ban hành thông báo về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, toàn địa bàn vẫn đạt các tiêu chí của cấp độ 2 dịch Covid-19.

Đối với các cấp quận, huyện, thành phố Thủ Đức, TPHCM có 8 địa phương đạt cấp độ 1, gồm các quận 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn.