Qualcomm trình làng chip AI cạnh tranh với AMD và Nvidia

Biểu tượng Qualcomm tại Hội nghị di động thế giới ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 2/3/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Qualcomm cho biết cả chip AI200, dự kiến ra mắt vào năm 2026, và AI250, dự kiến ra mắt vào năm 2027, đều có thể được tích hợp vào một hệ thống máy chủ làm mát bằng chất lỏng.

Qualcomm hiện đang cạnh tranh với Nvidia và AMD, hai công ty cung cấp bộ xử lý đồ họa (GPU). Chip trung tâm dữ liệu của Qualcomm được xây dựng dựa trên các bộ phận AI trong chip điện thoại thông minh của Qualcomm, được gọi là bộ xử lý nơron Hexagon, hay NPU.

Sự gia nhập của Qualcomm vào thế giới trung tâm dữ liệu đánh dấu sự cạnh tranh mới trong thị trường công nghệ phát triển nhanh nhất: thiết bị cho các cụm máy chủ mới tập trung vào AI. Theo ước tính của công ty tư vấn McKinsey, gần 6.700 tỷ USD chi tiêu vốn sẽ được chi cho các trung tâm dữ liệu đến năm 2030, phần lớn dành cho những hệ thống dựa trên chip AI.



Nvidia thống trị ngành công nghiệp, với GPU chiếm hơn 90% thị phần cho đến nay và doanh số đã đưa công ty đạt vốn hóa thị trường hơn 4.500 tỷ USD. Chip của Nvidia đã được sử dụng để đào tạo GPT của OpenAI, các mô hình ngôn ngữ lớn được sử dụng trong ChatGPT.