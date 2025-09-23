Quách Ngọc Ngoan nói gì khi trở lại công việc sau 7 năm rời màn ảnh?

"Trái tim què quặt" nhanh chóng là cái tên nhận được sự chú ý đối với khán giả khi trở thành bộ phim đầu tiên của điện ảnh Việt Nam cùng lúc tung đến hai teaser, đồng thời, công bố dàn diễn viên góp mặt và ấn định ngày tham gia vào cuộc chiến phòng vé cuối năm 2025.

"Trái tim què quặt" không chỉ mang đến tinh thần đậm chất hoài cổ những năm 90 - một trong những chất liệu đang được rất nhiều nhà làm phim ưa chuộng. Ngoài ra, bộ phim đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm kể từ "Người bất tử" ra mắt vào năm 2018.