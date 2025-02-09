Quá trình biến đổi Penthouse từ phong cách Tân cổ điển sang hiện đại

Chủ nhà khi vừa nhận căn hộ penthouse nằm trên tầng cao nhất của khu chung cư tại Long Biên đã lập tức mong muốn cải tạo lại toàn bộ bởi thiết kế tân cổ điển nặng nề. Hiện trạng căn hộ bị ngăn chia quá nhiều phòng, thiếu sự kết nối giữa các không gian. Trong diện tích 155m², anh chị cảm thấy thiếu chỗ để thở.

KTS không cố gắng làm mới mọi thứ theo kiểu gây ấn tượng, mà bắt đầu từ việc gỡ bỏ những gì không cần thiết. Toàn bộ khu sinh hoạt chung được mở rộng, các bức tường thừa được loại bỏ để ánh sáng và không khí có thể luân chuyển mạch lạc hơn. Một khoảng sảnh nhỏ được thêm vào ở lối vào, vừa để tạo cảm giác chào đón, vừa giúp phân định không gian trong ngoài một cách nhẹ nhàng.