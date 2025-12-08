Qua thời xét học bạ là hoàng kim, đại học dần quay lưng

Từng có hàng trăm trường xét học bạ, có trường lên tới 70% chỉ tiêu

Nhiều năm qua, xét học bạ là một phương thức tuyển sinh được nhiều trường đại học sử dụng. Từ những trường đại học hàng đầu như Ngoại Thương, Bách khoa TPHCM, Kinh tế TPHCM, Luật TPHCM, Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm TPHCM đến các đại học top dưới đều xét học bạ. Đặc biệt, với các trường ngoài công lập, xét học bạ được xem như phương án cứu cánh cho tuyển sinh trong bối cảnh cạnh tranh cao.

Trước đây, thông thường, các trường xét điểm 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12), điểm lớp 11 và lớp 12 hoặc điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12). Về chỉ tiêu, đa số các trường dành trên 20% cho xét học bạ nhưng có trường dành 40%-50%, thậm chí tới 70% chỉ tiêu.

Từ năm 2025, theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD-ĐT, các trường xét học bạ phải tính điểm cả năm lớp 12 theo tổ hợp, tức là sử dụng điểm cả ba năm lớp 10, 11 và 12; hoặc chỉ dùng điểm lớp 12; hoặc kết hợp điểm lớp 11 và lớp 12. Nhiều trường sử dụng học bạ kết hợp với các tiêu chí khác. Tính sơ bộ, có gần 150 trường đại học trên cả nước xét tuyển bằng học bạ.