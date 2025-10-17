Quà tặng cô giáo 20/10: 10+ ý tưởng thiết thực thay lời tri ân

Gợi ý 10+ món quà 20/10 cho cô giáo độc đáo, có giá trị

Ngày Phụ nữ Việt Nam là dịp để tôn vinh những người phụ nữ, trong đó có những cô giáo luôn dốc tâm với sự nghiệp trồng người. Để tỏ lòng biết ơn, học sinh có thể lựa chọn những món quà 20 tháng 10 thiết thực để làm quà tặng cho giáo viên của mình.

Máy đọc sách

Máy đọc sách cũng là lựa chọn lý tưởng để làm quà tặng cô giáo 20/10. Thiết bị này chứa hàng trăm đầu sách, giúp cô dễ dàng mang theo và đọc sách ở mọi nơi.

Hầu hết, các loại máy này đều có thiết kế thanh lịch và khả năng hiển thị rõ nét dưới ánh nắng, không gây mỏi mắt cho người đọc. Với ngân sách khoảng 4 - 5 triệu đồng, phụ huynh học sinh có thể tham khảo các mẫu máy của Kindle, Boox,... để làm quà.

Máy massage

Những giờ giảng dạy kéo dài dễ khiến cô giáo mỏi nhức vùng cổ, vai và gáy. Máy massage là quà tặng cô giáo 20/10 thiết thực, hỗ trợ xoa dịu cơ bắp, cải thiện tuần hoàn máu và mang lại giấc ngủ sâu sau một ngày làm việc vất vả.

Các sản phẩm của Breo, Beurer, Xiaomi, LocknLock đều được đánh giá cao nhờ khả năng massage hiệu quả, dễ sử dụng. Học sinh có thể xem qua các thương hiệu này để chọn món quà gây bất ngờ cho cô giáo.

Túi chống sốc laptop