Quá nhạy cảm trước "mắt xếch", người Trung Quốc đang thiếu... sự tự tin?

Trước làn sóng phản ứng đang ngày càng lan rộng, chính người Trung Quốc cũng tự hỏi có phải người dân nước mình đang có phần quá nhạy cảm và ở khía cạnh nào đó còn đang thiếu tự tin hay không. Đó chính là vấn đề mà một bài đăng mới đây trên South China Morning Post (Hong Kong) đặt ra.

Cuộc tranh luận mới nhất xoay quanh bộ phim hoạt hình do nhà sản xuất tại Trung Quốc thực hiện có tên "I Am What I Am" (Tôi là tôi). Bộ phim là câu chuyện trưởng thành của 3 nhân vật thiếu niên, họ đã có được những bài học cuộc sống trong quá trình học múa sư tử. Phim được ra mắt vào giữa tháng 12/2021.

Phim nhận được nhiều sự khen ngợi từ truyền thông tại Trung Quốc, bao gồm cả những tờ tin tức chính thống và đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Bộ phim được đánh giá là một tác phẩm hoạt hình "thể hiện được sự tự tin về nét văn hóa bản địa".