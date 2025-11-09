Quả lựu đạn không phát nổ vào phút chót cứu mạng cựu Tổng thống Mỹ George Bush

Sau một thời gian, các sĩ quan Gruzia đã đến căn hộ của Arutunian. Tuy nhiên, đối tượng đã nổ súng, khiến một cảnh sát Gruzia thiệt mạng. Nhưng kẻ tấn công cũng bị thương và nhanh chóng bị bắt giữ. Mẫu ADN của Arutunian được xác định hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN trên chiếc khăn tay.

Phối hợp với chính quyền Gruzia, FBI đã tập hợp các bức ảnh được chụp tại sự kiện và thẩm vấn các nhân chứng có mặt trong đám đông. Một phụ nữ Gruzia kể, cô đã nhìn thấy một đối tượng khả nghi mặc áo khoác dày và cầm chiếc khăn tay màu đỏ. Một họa sĩ sau đó đã phác họa chân dung đối tượng dựa trên mô tả của nhân chứng.

Thậm chí, cảnh sát Gruzia còn tìm thấy một phòng thí nghiệm hóa học nằm trong tầng hầm ở căn hộ và boongke trong rừng mà Arutunian dùng làm nơi tích trữ hóa chất, chất nổ và nhiều vật liệu khác.

Theo FBI, lý do vụ ám sát do Arutunian dàn dựng bị thất bại là vì hắn đã buộc chiếc khăn tay quanh quả lựu đạn quá chặt, làm kẹt cần gạt an toàn và ngăn vụ nổ xảy ra.

Vài tháng sau, Arutunian bị nhốt trong một chiếc lồng sắt và có mặt tại căn phòng xử án chật kín phóng viên. Bị cáo đã thú nhận việc ném lựu đạn, và khẳng định bản thân không hối hận vì đã lên kế hoạch ám sát ông Bush.

Khi được dẫn ra khỏi phòng xử án, một nhà báo đã hỏi Arutunian coi mình là một kẻ khủng bố hay một người chống toàn cầu hóa, đối tượng đáp: "Tôi không coi mình là kẻ khủng bố, tôi chỉ là một con người”.

Cuối cùng, trước các bằng chứng không thể chối cãi và lời khai của nhiều nhân chứng, Arutunian đã bị kết án tù chung thân.