Quá khứ tuyệt vọng của mỹ nam đóng vai Quang gây sốt trong phim 'Mưa đỏ'

Steven Nguyễn gây chú ý với ngoại hình ấn tượng trong "Mưa đỏ".

- Trong phim "Mưa đỏ", vai Quang là sĩ quan phản diện có nhiều mâu thuẫn nội tâm - anh chuẩn bị tâm lý và nghiên cứu tư liệu như thế nào để khắc họa nhân vật này?

Đầu tiên, tôi tham khảo tài liệu lịch sử về trận đánh ở thành cổ Quảng Trị và đọc tiểu thuyết Mưa đỏ để hiểu chính xác ý đồ mà nhà văn Chu Lai muốn khắc họa cho nhân vật Quang.

Đồng thời, tôi tìm hiểu về những người lính ở phía bên kia. Đạo diễn Đặng Thái Huyền đã luôn sát cánh cùng tôi ngay từ những ngày đầu làm việc về kịch bản, góp ý rất nhiều để tôi hiểu sâu tính cách nhân vật. Đặc biệt, chị Huyền còn mời các cựu chiến binh - những người thật sự trải qua chiến tranh - để giúp tôi cảm nhận rõ nét nhất hình ảnh người lính ở phía bên kia.

- Phim "Mưa đỏ" lấy bối cảnh trận Thành cổ Quảng Trị 1972 - anh nghĩ vai Quang đại diện cho điều gì trong lịch sử?

Theo tôi, nhân vật Quang đại diện cho bi kịch của chiến tranh. Anh ta không chỉ là sĩ quan ở phía bên kia mà còn là hình ảnh của thế hệ thanh niên bị cuốn vào dòng xoáy lịch sử, phải cầm súng bước vào cuộc chiến vô nghĩa.

Sau khi tìm hiểu kỹ về nhân vật, tôi thấy ở Quang có sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm, giữa bổn phận và khát vọng lòng người. Điều đó giúp tôi nhìn Quang không như một phản diện mà như con người mang nỗi đau và mâu thuẫn.