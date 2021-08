Quá khứ nổi loạn, có 3 đời chồng, 6 con của Angelina Jolie

Thành công đến sớm

Angelina Jolie sinh năm 1975 tại Los Angeles, California. Cô đã trải qua phần lớn thời thơ ấu của mình ở New York trước khi chuyển đến Los Angeles ở tuổi 11. Angelina Jolie theo học tại Viện Điện ảnh và Nhà hát Lee Strasberg trong 2 năm, sau đó theo học ngành kịch nghệ tại ĐH New York.

Vào những năm 1990, Angelina Jolie trở thành ngôi sao trong bộ phim truyền hình Gia (1998), dựa trên cuộc đời ngắn ngủi, bi kịch của người mẫu Gia Marie Carangi, nhờ đó giành được giải thưởng Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Với Girl, Interrupt (1999), Angelina Jolie thắng Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Năm 2008, Angelina Jolie tham gia đóng vai chính trong bộ phim Changeling trong vai một người mẹ điều tra sự biến mất và tái xuất hiện bất thường của con trai mình. Vai diễn đã mang lại đề cử Oscar đầu tiên của cô ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Angelina Jolie còn đảm nhận vai phản diện tiêu biểu trong Maleficent (2014). Năm 2020, cô cũng tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel với vai Thena trong The Eternals: Chủng tộc bất tử (11/2021).

Cát sê không tưởng

Angelina Jolie bắt đầu trau dồi nghề nghiệp của mình với tư cách là một đạo diễn. Cô ra mắt làm đạo diễn phim dài tập với phim In the Land of Blood and Honey (2011). Tiếp theo là Unbroken (2014), dựa trên nhân vật có thật kể về hành trình sống sót của vận động viên Olympic Louis Zamperini trong một trại tù binh Nhật Bản, thu về hơn 163 triệu USD trên toàn thế giới.