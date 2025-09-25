Quá khứ nhóm Ngũ Hổ Tướng: Người đạp xe hát dạo, người gặp biến cố sức khỏe

Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng đang trở thành tâm điểm vì ồn ào quảng cáo trái phép cho trang web cá độ trong MV. Công an TP.HCM đã triệu tập các nghệ sĩ liên quan để làm rõ vụ việc.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng vướng ồn ào quảng cáo web cá độ.

Gồm 5 cái tên quen thuộc Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng, nhóm được ra đời, lấy tình anh em gắn bó 20 năm làm nền tảng. Tuy nhiên mỗi thành viên vẫn có thể theo đuổi sự nghiệp solo, chỉ khi có dự án chung mới tập hợp lại.

Thực tế, Ngũ Hổ Tướng là nhóm nhạc mới của showbiz Việt, chỉ mới được thành lập không lâu. 5 thành viên của nhóm có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, trải qua không ít sóng gió.

Ưng Hoàng Phúc từng muốn bỏ nghề vì biến cố sức khỏe

Ưng Hoàng Phúc là thành viên nổi tiếng nhất Ngũ Hổ Tướng. Trước đây, anh cũng từng là thành viên của nhóm 1088, ban nhạc nam nổi tiếng trong dòng nhạc trẻ Việt Nam. Sau khi nhóm tan rã, giọng ca sinh năm 1981 may mắn vẫn giữ được sức hút. Anh sở hữu loạt hit Thà rằng như thế, Người ta nói, Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều...

Sau 15 năm sống chung với căn bệnh cột sống (từ 2001 đến 2015) và trải qua 4 ca phẫu thuật lớn nhỏ, anh từng có thời điểm bị bệnh tật “quật” cho tơi tả. Dư âm của những cuộc phẫu thuật kết hợp với bệnh tình khiến Ưng Hoàng Phúc gần như mất hết sức khỏe, nằm liệt giường vì lưng luôn trong tình trạng đau nhức. Vì căn bệnh, anh buộc tạm dừng sự nghiệp một thời gian dài.

Ưng Hoàng Phúc từng là giọng ca hàng đầu những năm 2000.

Suốt những năm tháng khó khăn, may mắn là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc luôn có người bên cạnh đồng hành cùng anh vượt qua lúc khó khăn, bế tắc đó là bà xã Kim Cương. Cả hai có với nhau 2 người con.