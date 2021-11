Quả đồi bất ngờ sụt đổ, trút đất đá xuống sát nhà dân

Your browser does not support the audio element.

Ông Ngô Tấn Lạc cho hay, nhiều ngày qua, trên địa bàn xã Trà Cang cũng như huyện Nam Trà My có mưa rất to nhưng thời điểm quả đồi sạt lở, trời lại tạnh ráo. Rất may đất đá đổ xuống tuyến đường liên thôn vào thời điểm học sinh chưa tan trường, vị trí xảy ra tai nạn tại khu vực đất sản xuất chứ không phải nơi cư trú của người dân địa phương nên không có thiệt hại về người.

Khi quả đồi bị sụt xuống, hàng nghìn mét khối đất đá đổ ập, phủ lấp toàn bộ con đường, chỉ còn cách khoảng 30 mét là lấp cả nhà dân.

Sau sự cố, chính quyền địa phương đã giăng dây, cắm biển cảnh báo để người dân không đi lại khu vực sạt lở nguy hiểm này.

Sau hai ngày có mưa lớn, sạt lở nặng gây ra cảnh cô lập một số xã của huyện. Tranh thủ trời tạnh ráo hôm nay, chính quyền huyện Nam Trà My đã huy động các lực lượng, tập trung khắc phục các điểm sạt lở để lưu thông với bên ngoài.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Nam Trà My bị sạt lở do mưa lớn

Tính đến 9h ngày 30/11, tuyến đường từ huyện Bắc Trà My đến huyện Nam Trà My trên tuyến quốc lộ 40B đã được khắc phục để người và phương tiện qua lại an toàn. Riêng đoạn từ trung tâm huyện lên các xã Trà Nam và Trà Linh do khối lượng sạt lở lớn tại nhiều điểm nên đơn vị thi công đang huy động tổng lực người và máy móc để giải phóng đất đá sớm nhất có thể.