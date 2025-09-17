Quả đặc sản ở An Giang càng vò càng ngọt, được ví như nho rừng

Tại Việt Nam, cây hồng quân (hay còn gọi là bồ quân, mùng quân) mọc tự nhiên hoặc được trồng nhiều ở các vùng núi cao, rừng sâu từ Bắc vào Nam.

Trong đó, An Giang được xem là nơi trồng cây hồng quân phổ biến nhất, hầu như nhà nào cũng có. Nhà ít thì vài gốc, nhiều thì cả trăm cây.

Người dân thường trồng hồng quân xen canh dưới tán rừng, vườn đồi ở những khu vực như núi Dài Năm Giếng, núi Cấm, núi Cô Tô… và chờ đến mùa thu hoạch.

Cây hồng quân thích nghi tốt với địa hình núi cao, có khả năng sinh trưởng và phát triển mạnh nên thường cho quả sai trĩu. Ảnh: Út Lục Bình

Quả hồng quân ăn mát, vị chua ngọt lạ miệng, có mùi thơm đặc trưng nên vài năm gần đây được bà con và du khách ưa chuộng.

Thậm chí, loại quả này còn được xem như đặc sản, vận chuyển tới các tỉnh thành, khu vực xung quanh, có giá từ 40.000-60.000 đồng/kg (tùy nơi, tùy thời điểm).