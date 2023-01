Quả Cầu Vàng 2023: Dự đoán những cái tên thắng giải

Cảnh trong phim "The Fabelmans" (Ảnh: New York Post).

Các đề cử: "Avatar: The Way of Water", "Elvis", "The Fabelmans", "Tár", "Top Gun: Maverick"

Dù vậy, để nói về khả năng chinh phục đại chúng của điện ảnh trong năm 2022, "Top Gun: Maverick" mới là bộ phim đã chạm tới xúc cảm của nhiều người xem và đại thắng ngoài phòng vé. "Top Gun: Maverick" không chỉ có kịch bản ấn tượng mà chất lượng hình ảnh cũng rất ngoạn mục. Đây là một trong những bộ phim điện ảnh thành công nhất trong năm qua. Ở hạng mục Phim chính kịch hay nhất, cuộc đua diễn ra rất gắt gao và khó đoán.

Hạng mục Phim ca nhạc hoặc phim hài hay nhất

Các đề cử: "Babylon", "The Banshees of Inisherin", "Everything Everywhere All At Once", "Glass Onion: A Knives Out Mystery", "Triangle of Sadness"

Cảnh trong phim "The Banshees of Inisherin" (Ảnh: New York Post).

Bộ phim "Everything Everywhere All At Once" thành công lớn ngoài phòng vé, phim cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, vì vậy, cơ hội thắng giải là không hề nhỏ.

"The Banshees of Inisherin" là một phim đơn giản hơn nhưng lại có phần sâu sắc hơn. Chuyện phim xoay quanh hai người đàn ông từng là bạn tốt của nhau, rồi bỗng gây nên những tổn thương, khốn khổ trong đời nhau. Khi một trong hai người muốn dừng tình bạn này lại, người còn lại cảm thấy quá cô đơn và không thể chấp nhận điều ấy.

Hạng mục Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất

Các đề cử: Cate Blanchett trong phim "Tár", Olivia Colman trong phim "Empire of Light", Viola Davis trong phim "The Woman King", Ana de Armas trong phim "Blonde", Michelle Williams trong phim "The Fabelmans"