Quả bóng vàng cho Dembele là xứng đáng

Ở tuổi 28, tiền đạo người Pháp đang bước vào giai đoạn chín muồi nhất sự nghiệp và nhiều người tin rằng anh đủ khả năng trở thành chủ nhân của Quả bóng vàngtrong tương lai gần.

Sức mạnh của Dembele

Mùa giải vừa qua, Dembele đã thực sự bứt phá để thoát khỏi cái bóng khổng lồ của Kylian Mbappe từng được xem là biểu tượng bất khả xâm phạm tại PSG. Không còn phải sống trong sự so sánh, Dembele đã khẳng định bản thân bằng những màn trình diễn bùng nổ, trở thành nhân tố quan trọng nhất trong hành trình PSG chinh phục Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Không dừng lại ở đó, anh còn tiếp tục tỏa sáng tại Club World Cup, nơi đại diện Ligue 1 chỉ chịu dừng bước ở trận chung kết.

Những con số thống kê đã nói lên tất cả: 35 bàn thắng cùng 16 đường kiến tạo trong một mùa giải, thành tích vượt xa kỳ vọng và đưa Dembele vào nhóm những ngôi sao tấn công toàn diện nhất châu Âu. Đặc biệt, trong trận Siêu cúp châu Âu hồi tuần trước, khi PSG đối mặt Tottenham, chính Dembele để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo quyết định cho Goncalo Ramos ở phút bù giờ thứ 4, giúp đội bóng kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Tại đó, tân binh Lucas Chevalier tỏa sáng rực rỡ với những pha cản phá xuất thần, hoàn tất danh hiệu thứ năm trong mùa giải rực rỡ của PSG.