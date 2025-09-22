Quả bóng vàng 2025: Dembele hay Lamine Yamal

Dembele có cơ hội nhận phần thưởng mà chính anh cũng khó tưởng tượng. Khi ra mắt Rennes cách đây 10 năm, thế giới bóng đá cùng lúc chứng kiến sự xuất hiện của Mbappe và Erling Haaland – bộ đôi được kỳ vọng tạo ra cuộc đối đầu kiểu mới như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Trong viễn cảnh ấy, ít ai ngờ rằng Dembele – chàng trai từng bị gọi là “lời hứa chưa trọn”, kẻ bỏ lỡ nhiều cơ hội, cầu thủ bị đánh giá là thất thường và mẫn cảm với chấn thương – lại chen chân vào bữa tiệc Quả bóng vàng. Chỉ đến khi PSG chiêu mộ anh năm 2023, Dembele mới thực sự hóa thân thành ngôi sao. Mùa trước, anh đóng góp trực tiếp vào 48 bàn thắng, trở thành thủ lĩnh tập thể, vượt lên trên mọi cái tôi cá nhân và cuối cùng đưa PSG lên đỉnh châu Âu.

Paris là thành phố của Ousmane Dembele. Tại đây, anh từng sống dưới cái bóng của Kylian Mbappe. Khi đội trưởng tuyển Pháp rời đi, Dembele bất ngờ đưa PSG trở thành tâm điểm bóng đá châu Âu vào tháng 5 vừa rồi, sau khi dẫn dắt đội bóng đến chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử, bằng chiến thắng 5-0 trước Inter tại Munich. Chiếc cúp ấy có thể là yếu tố quyết định tối nay, dù sự phân tán lá phiếu cũng có thể giúp Lamine Yamal giành lợi thế không nhỏ. PSG góp mặt tới 9 cầu thủ trong danh sách rút gọn 30 người – con số kỷ lục bằng với Real Madrid – và việc có thêm Vitinha, Achraf Hakimi hay Donnarumma (đã sang Man City) cũng có thể ảnh hưởng tới “lòng dân Paris”.

Từ tháng 5, chiến dịch “vận động” cho Dembele bùng nổ tại Pháp. Tuy nhiên, đối thủ nguy hiểm nhất lại là Lamine Yamal. “Thần đồng” 18 tuổi có thể phá hỏng bữa tiệc Paris. Cái chân trái ma thuật, cá tính mạnh mẽ và sự chín chắn ở tuổi thiếu niên đã khiến nhiều người coi anh là người kế thừa chính đáng. Ở bán kết Champions League gặp Inter, dù Barca bị loại, Yamal vẫn chứng minh bản lĩnh sắt đá, không sợ sức ép và sẵn sàng được so sánh với Messi – ông vua tuyệt đối của Quả bóng vàng.

Yamal khép lại mùa giải với 18 bàn thắng và 25 kiến tạo. Điểm trừ duy nhất là Barca không vô địch Champions League. Quốc tịch Pháp của Dembele khó được xem là lợi thế. Vì thế, với việc đây là giải thưởng giàu tính chủ quan và bất ngờ, như trường hợp Rodri năm ngoái, nên kịch bản “lật kèo”. Bởi ở tuổi 18, sự vượt trội của Yamal trên sân cỏ là điều hiếm thấy.

Đây có thể là đêm hội của PSG – trừ khi Yamal xuất hiện để “chen chân”. 100 nhà báo (thay vì 170 như trước) sẽ bỏ phiếu chọn cầu thủ hay nhất thế giới, dựa trên thành tích tập thể, giải thưởng cá nhân và cả yếu tố Fair-Play. Các hạng mục khác gần như đã ngã ngũ: PSG là “CLB xuất sắc nhất”, Donnarumma nhận giải thủ môn Yashin, và Luis Enrique là HLV hay nhất. Lần đầu tiên, các hạng mục nam và nữ sẽ được trao song song.

Paris, từ sáng sớm đã được trang hoàng lộng lẫy và gần như tê liệt ở trung tâm, đang chờ đợi một đêm hội hứa hẹn nảy lửa.