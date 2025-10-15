Qatar và Saudi Arabia giành vé cuối cùng của châu Á dự World Cup 2026

Rạng sáng 15/10, những trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á đã diễn ra. Tại Qatar, đội chủ nhà gặp UAE trong tình thế buộc phải thắng đã chơi khá tốt và có nhiều cơ hội hơn đội khách. Tuy vậy, các chân sút Qatar thiếu đi sự sắc sảo để ghi bàn trong hiệp 1.

Ảnh: AFC.

Sang hiệp 2, Qatar tận dụng tốt lợi thế để mở tỷ số. Phút 49, Boualem Khoukhi đánh đầu ghi bàn từ quả đá phạt của Afif để giúp đội chủ nhà vượt lên.

Kịch bản gần như tương tự đến ở phút 74. Afif vẫn là người treo bóng và lần này Pedro Miguel là người đánh đầu ghi bàn cho Qatar.

Về cuối trận, Qatar chỉ còn 10 người sau thẻ đỏ của Salman. UAE tận dụng lợi thế hơn người và khoảng 15 phút bù giờ để dồn lên tấn công nhưng cũng chỉ ghi được 1 bàn của Sultan Adil và chấp nhận thua 1-2, nhìn đội chủ nhà Qatar giành vé.

Trận đấu tại Saudi Arabia kết thúc với tỷ số hòa 0-0 giữa đội chủ nhà và Iraq. Tỷ số này là vừa đủ để Saudi Arabia nối gót Qatar đoạt vé đến ngày hội lớn nhất hành tinh của bóng đá.

Toàn bộ 8 đội châu Á giành quyền dự World Cup 2026 đã được xác định gồm Nhật Bản, Iran, Jordan, Uzbekistan, Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Qatar.

2 đội UAE và Iraq sẽ gặp nhau vào tháng 11/2025 để tranh suất đá play-off liên lục địa.