Psy 'Gangnam Style' bị bắt

Ngày 27/8, tờ DongA Ilbo đưa tin Sở Cảnh sát Seodaemun (Seoul, Hàn Quốc) khởi tố và bắt giữ ca sĩ Psy với cáo buộc vi phạm Đạo luật Dịch vụ y tế của Hàn Quốc.

Theo báo cáo, Psy bị nghi ngờ nhận đơn thuốc cho các loại thuốc hướng thần “Xanax” và “Stilnox” tại một bệnh viện đa khoa ở Seoul kể từ năm 2022, mà không trải qua quá trình khám bệnh trực tiếp. Psy cũng không trực tiếp đến bệnh viện lấy thuốc mà để người quản lý thay mặt.

Trước tin tức này, P Nation, công ty quản lý của Psy, ra thông cáo giải thích vụ việc vào ngày 28/8. Trong đó, P Nation thừa nhận để người khác đi lấy thuốc thay cho Psy, nhưng phủ nhận việc kê đơn sai quy trình.